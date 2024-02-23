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Популярный стриммер едва не травмировал легенду футбола бездумным подкатом в благотворительном матче

Американцу повезло, что футболист не опирался на ногу, в которую тот влетел.
Вчера, 22:40
IShowSpeed и Кака / Getty Images
IShowSpeed и Кака / Getty Images

В пятницу, 23 февраля, в Катаре прошел благотворительный матч "Match for Hope", целью которого был сбор средств для фонда "Образование превыше всего" (Education Above All)

Помимо легенд футбола, среди которых были Дидье Дрогба, Роберто Карлос и Давид Вилья, в матче принимали участие еще и популярные стримеры. И один из них отметился далеко не самым красивым поступком.

IShowSpeed, ярый поклонник Криштиану Роналду, который известен своим порой неадекватным поведением, решил, что отобрать в подкате мяч у легенды Милана и сборной Бразилии Кака - это отличная идея.

Вот только он сделал это очень грубо: американец сзади влетел в правую ногу бразильца, сбив того с ног.

К счастью, бывший одноклубник Андрея Шевченко не пострадал, так как он не опирался на ногу. Судья же выписал стримеру всего-лишь желтую карточку, на что тот все равно очень агрессивно отреагировал.

Ранее стало известно, что Серхио Агуэро может вернуться в футбол: аргентинец во время стрима позвонил своему кардиологу, который сообщил ему приятную новость.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кака IShowSpeed

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