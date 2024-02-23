"Есть надежда": Агуэро эмоционально отреагировал на слова кардиолога о возвращении в футбол

В 2021 году Серхио Агуэро был вынужден завершить профессиональную карьеру из-за серьезных проблем с сердцем.

С тех пор он сделал приоритетной свою карьеру стримера на Twitch, но затем экс-форвард Барселоны все же вернулся на футбольное поле в меньшей роли.

Легенда Манчестер Сити участвует в Королевской лиге Жерара Пике, где играют команды по семь человек. Там 35-летний аргентинец время от времени играет за свою команд. Однако теперь у него появились гораздо более высокие амбиции.

Как сообщает Marca, в начале своего последнего стрима Агуэро сказал, что готовится вернуться в футбол, и, к удивлению зрителей, он позвонил своему кардиологу в прямом эфире.

"Люди спрашивают меня, ну, я не знаю… Что вы думаете?. Как я справляюсь с 20 минутами? Я не знаю насчет 20, но 10?", - спросил футболист.

Источник: Getty Images

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Ответ кардиолога очень обрадовал Агуэро.

"У тебя не будет проблем с тем, чтобы играть так долго. По логике, мы должны провести тесты и заставить тебя работать так, словно это была игра. Когда ты приближаешься к двум центрбекам, тебе нужно сделать финт, что-то в этом роде, ты должен быть хорошо подготовленным".

"Поэтому я бы сказал тебе: "Будь готов, есть надежда". Можно сказать, что у тебя дела идут очень хорошо и тебе нужно прийти в достаточно хорошую форму. Но я вижу, что ты хорошо выглядишь, ты все делаешь и у тебя не было никаких проблем. Мы будем следить за тобой еще немного".

"Короче... Это возможно, да, это возможно. У тебя все очень хорошо".

Агуэро сиял и радовался после услышанного. Зрители стрима сразу же начали спрашивать его, вернется ли он в Индепендьенте, клуб его детства, где он начал свою карьеру перед переходом в Атлетико Мадрид в 2006 году.

"Если Карлитос (Тевес, тренер Индепендьенте) позвонит мне, что вы ждете от меня?", - ответил Серхио. Он также сказал, что планировал вернуться в родной клуб после периода карьеры в Барселоне.

"Да, идея заключалась в том, чтобы приехать на шесть месяцев или на год. Идея заключалась в том, чтобы здесь поиграть, а затем "повесить бутсы на гвоздь", но этого не произошло".

Ранее Серхио Агуэро рассказал, как происходил его переход в Барселону, который завершился настоящей трагедией.

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