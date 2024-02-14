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"Я хотел остаться еще на один год": Агуэро рассказал, как переходил в Барселону

Еще и с Месси сыграть не удалось.
Сегодня, 20:59
Серхио Агуэро / Getty Images
Серхио Агуэро / Getty Images

Серхио Агуэро рассказал, как происходил его переход в Барселону.

Аргентинец хотел еще на год остаться в Сити, даже готов был сидеть на лавке, но вдруг пришло предложение из Барселоны. Серхио вдохновился возможностью поиграть с Месси, но и этому не суждено было сбыться.

"В январе 2021 года Сити сообщил мне, что не собирается продлевать мой контракт. В феврале это было еще раз подтверждено. Я хотел остаться еще на один год, я был готов быть на скамейке запасных. При Пепе я мало играл, но хотел помочь. Я чувствовал, что этот год поможет мне быть физически готовым к ЧМ-2022.

Но затем поступил звонок из Барселоны. Мне сказали, что не смогут платить как Сити, но мне было все равно. Я сказал агенту договориться о суммах, и за два дня все было решено. Когда все было готово, я пообщался с Лионелем Месси. Я представлял, как мы будем играть вместе, но случилось то, что случилось.

Лео заверил меня, что вопрос решится, что он приступит к тренировкам. Я увидел новости и подумал, что они фэйковые. Я написал Лео – и он подтвердил их. Я даже не знал, что ответить. Я увидел его на следующий день, и ему было очень плохо", - цитирует Агуэро Manchester Evening News.

Ранее также Сульшер заявил, что считает возвращение Роналду в МЮ хорошеей идеей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Агуэро

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