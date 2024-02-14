Сульшер назвал решение вернуть Роналду на Олд Траффорд правильным

На то время как минимум.

Оле-Гуннар Сульшер считает, что приглашение Криштиану Роналду было хорошим решением.

Напомним, португалец неожиданно перебрался в МЮ в 2021 году, однако спустя год покинул клуб с громким скандалом.

Тем не менее тогдашний тренер Юнайтед считает, что сделал правильный выбор, решил пригласить Роналду.

"Криштиану хотел уйти из Ювентуса, но мы не думали, что у нас есть шансы его вернуть. Мы построили команду без Роналду, а потом появилась эта возможность, и, думаю, все на свете подумали, что получится великолепно.

И Роналду провел хороший сезон. Кажется, он забил 28 голов. Мне нравится профессиональное отношение Роналду к делу.

Однако вся эта затея не сработала ни для него, ни для команды, к сожалению. Но в тот момент вернуть его на Олд Траффорд было верным решением. Такова жизнь", – приводит слова Сульшер The Times of India.

Ранее также сообщалось, что МЮ определился с кандидатурой спортивного директора.

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