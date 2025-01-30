Агуэро, Бекхэм и другие: Формула E запланировала гонку знаменитостей
Формула E проведет специальную гонку для знаменитостей. Шоу состоится 5-6 марта в Майами, сообщает Autosport.
Звезды из-за пределов автоспорта сразятся на короткой версии трассы. В заезде примут участие 11 звезд. В частности, легенда английского Манчестер Сити Серхио Агуэро, сын бывшей звезды МЮ и мадридского Реала Дэвида Бекхэма Бруклин.
Компанию им составят актер Люсьен Лавискорт, контент-мейкер Клео Эбрэм, автомастер Эмилия Хартфорд и инфлюэнсер Винни Хэкер. Имена еще пяти знаменитостей объявят со временем. Все селебритис будут иметь специальную подготовку к заезду, состоящую из работы на симуляторе, физических тренировок и инженерных брифингов.
Кстати, накануне Хэмилтон разбил Феррари на тестах.
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