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Автоспорт

Хэмилтон попал в аварию на предсезонных тестах в Барселоне

Пилот не пострадал, а вот болидуу досталось.
Сегодня, 16:07
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон уже разбил новый болид, сообщает Autosport.

Напомним, что Феррари организовала предсезонные тесты для своих пилотов на трассе в Барселоне.

По ходу вторых тестов семикратный чемпион мира не справился с управлением и вылетел с трассы на третьем секторе, врезавшись в барьеры.

Хэмилтон не пострадал, а вот болиду досталось довольно сильно. Аэродинамические элементы и подвеска были сильно повреждены.

Во второй половине дня на болиде должен был работать Шарль Леклер, однако Феррари пришлось изменить свои планы.

Ранее также власти Мадрида заявили, что Гран-при состоится по расписанию.

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