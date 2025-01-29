Хэмилтон попал в аварию на предсезонных тестах в Барселоне
Пилот не пострадал, а вот болидуу досталось.
Пилот Феррари Льюис Хэмилтон уже разбил новый болид, сообщает Autosport.
Напомним, что Феррари организовала предсезонные тесты для своих пилотов на трассе в Барселоне.
По ходу вторых тестов семикратный чемпион мира не справился с управлением и вылетел с трассы на третьем секторе, врезавшись в барьеры.
Хэмилтон не пострадал, а вот болиду досталось довольно сильно. Аэродинамические элементы и подвеска были сильно повреждены.
Во второй половине дня на болиде должен был работать Шарль Леклер, однако Феррари пришлось изменить свои планы.
Ранее также власти Мадрида заявили, что Гран-при состоится по расписанию.
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