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Болгария - Украина 0:4: обзор матча и результат игры 23.02.2024

Украинские футболистки практически наверняка гарантировали себе сохранение прописки в Дивизионе В.
Сегодня, 18:07
Роксолана Кравчук / УАФ
Роксолана Кравчук / УАФ

В пятницу, 23 февраля, в болгарском Кырджали состоялся первый матч плей-офф женской Лиги наций, в котором встретились сборные Болгарии и Украины.

Украинки борются за то, чтобы остаться в Дивизионе В после того, как они заняли третье место в группе и третье место в рейтинге третьих команд, что вывело их в плей-офф. Их соперницы в свою очередь надеются на повышение из Дивизиона С.

Но, судя по всему, их мечтам выступать в более сильном дивизионе, не суждено сбыться, ведь украинские футболистки камня на камне не оставили от своих оппоненток по итогам первого матча.

Еще в первом тайме "желто-синие" отправили в ворота Болгарии два мяча. Уже на 6-й минуте счет в игре открыла Роксолана Кравчук, а спустя 20 минут Вероника Андрухив удвоила преимущество своей команды.

К сожалению, на старте второй половины Андрухив получила серьезную травму, из-за которой она не смогла продолжить встречу - футболистку унесли с поля на носилках.

Источник: УАФ

Ближе к концу поединка украинки решили окончательно закрыть вопрос о победителе: сначала отметилась Инна Глущенко, а уже в добавленное время Яна Котик установила окончательный счет.

Эта победа практически наверняка гарантировала Украине победу в двухматчевом противостоянии и сохранение прописки в Дивизионе В. Ответный матч состоится через несколько дней, 27 февраля.

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Болгария - Украина 0:4
Голы: Кравчук, 6, Андрухив, 25, Глущенко, 83, Котик, 90+5.

Болгария: Шаханска - Кефалова, Я. Иванова, Димитрова, Караиванова - Станкова (Бойчева, 46), Петрова (Парапунова, 86), Найденова (Желева, 69) - Попадийнова (Петкова, 69), Адрианова (Карадйова, 46), Д. Иванова.

Украина: Келюшик - Петрик, Котик, Шматко, Басанская - Андрухив, Семкив, Химич, Овдийчук - Кравчук, Глущенко.

Предупреждение: Шаханска.

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