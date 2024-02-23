ЛНЗ - Кривбасс: обзор и результат матча чемпионата Украины 23.02.2024
В рамках 18-го тура чемпионата Украины ЛНЗ на поле стадиона Колоса Ковалевки встретился с криворожским Кривбассом.
Новичок УПЛ не сумел в условно домашнем матче показать что-то интересное и навязать борьбу действующему лидеру первенства.
Коллектив Юрия Вернидуба одержал уверенную победу, забив первый гол еще под завершение первого тайма. Анастасия Романюк назначила пенальти после просмотра VAR в ворота Евгения Кучеренко, и его реализовал Хрвое Илич.
После возобновления игры криворожане отправили в ворота черкащан еще два мяча. Сперва забил Принс Квабена Аду, воспользовавшись ужасной ошибкой одного из игроков хозяев.
На 63-й минуте произошел же гол, который будет претендовать на звание самого красивого в текущем сезоне. Микитишин сделал великолепную передачу на Кузыка, который невероятным ударом отправил мяч в дальнюю "девятку" ворот Кучеренко.
Статистика матча чемпионата Украины ЛНЗ - Кривбасс
ЛНЗ - Кривбасс 0:3
Голы: Илич, 45+3, Аду, 53, Кузык, 63
Удары: 5 - 13
Удары в створ ворот: 2 - 6
Владение мячом: 43% - 57%
Атаки: 88 - 99
Опасные атаки: 23 - 54
ЛНЗ: Кучеренко - Салиху, Муравский, Каплиенко - С. Шестаков, Бар, Яшари, Бойко (Рыбалка, 68) - Наумец (Олейник, 68), Хобленко (Бессала, 57), Г. Пасич (Прядун, 85).
Кривбасс: Клищук - Бандейра, Понедельник, Стецков, Дибанго - Бизимана, Илич (Вакулко, 69) - Д. Кузык (Задерака, 82), Принс (Кожушко, 78), Микитишин (Татарков, 69) - Соса (Хомченовский, 69).
Предупреждения: Бар - Соса, Илич
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