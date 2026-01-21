iSport.ua
Винисиус догнал Кака в списке бомбардиров Лиги чемпионов

Теперь они делят второе место среди бразильцев.
Сегодня, 16:36       Автор: Антон Федорцив
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор голом и тремя ассистами приложился к разгрому французского Монако (6:1). Звезда "сливочных" сравнялся с обладателем Золотого мяча-2007 в списке голеадоров-бразильцев в Лиге чемпионов, сообщает Uniscore.

Кака и звезда Реала нынешнего призыва забили по 30 мячей. Следующим ориентиром Винисиуса стал Неймар. Бывший форвард испанской Барселоны и французского ПСЖ оформил 43 гола в главном еврокубке.

Кака в Европе защищал цвета итальянского Милана и того же Реала. В свой актив он записал 86 поединков в Лиге чемпионов, в которых забил 30 мячей и отдал 25 результативных передач.

Тем временем форвард Реала Килиан Мбаппе повторил голевое достижение легенды "сливочных" Криштиану Роналду.

кака Реал Мадрид Винисиус Жуниор

