Винисиус догнал Кака в списке бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор голом и тремя ассистами приложился к разгрому французского Монако (6:1). Звезда "сливочных" сравнялся с обладателем Золотого мяча-2007 в списке голеадоров-бразильцев в Лиге чемпионов, сообщает Uniscore.

Кака и звезда Реала нынешнего призыва забили по 30 мячей. Следующим ориентиром Винисиуса стал Неймар. Бывший форвард испанской Барселоны и французского ПСЖ оформил 43 гола в главном еврокубке.

Кака в Европе защищал цвета итальянского Милана и того же Реала. В свой актив он записал 86 поединков в Лиге чемпионов, в которых забил 30 мячей и отдал 25 результативных передач.

Тем временем форвард Реала Килиан Мбаппе повторил голевое достижение легенды "сливочных" Криштиану Роналду.

