"Я албанец, бро": Главный фанат Роналду встретился с премьер-министром "красно-черных"

Известный стример IShowSpeed похвастался в своем новом блоге тем, что посетил офис премьер-министра Албании.

Даррен Джейсон Уоткинс-младший и Эди Рама провели вместе несколько часов, во время которых они пообщались на тему футбола, искусства, а также похвастались своими работами.

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Более того, блогер и политик побросали мяч в кольцо, которое висело прямо в приемной у премьер-министра.

Источник: Instagram

В самом конце встречи блогер и Рама обнялись и IShowSpeed пообещал снова приехать в гости.

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