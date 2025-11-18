Плей-офф отбора на ЧМ-2026: участники второго этапа квалификации

Отбор на Чемпионат мира 2026 года в Европе проходит в два этапа: первый - основной/групповой, а второй - плей-офф.

В плей-офф примут участие 16 команд, из которых только четыре завоюют себе право сыграть на мундиале в США, Канаде и Мексике.

Первой сборной, которая гарантировала себе участие в плей-офф стала Албания, которая уступила первое место в группе Англии и опередила Сербию.

Все участники плей-офф отбора на ЧМ-2026

Албания (второе место группы К)

Чехия (второе место группы L)

Румыния (через Лигу наций)

Швеция (через Лигу наций)

Северная Ирландия (через Лигу наций)

Ирландия (второе место группы F)

Украина (второе место группы D)

Италия (второе место группы I)

Словакия (второе место группы А)

Польша (второе место группы G)

