iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Плей-офф отбора на ЧМ-2026: участники второго этапа квалификации

Какие сборные вышли в плей-офф квалификации.
Вчера, 00:45       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

Отбор на Чемпионат мира 2026 года в Европе проходит в два этапа: первый - основной/групповой, а второй - плей-офф.

В плей-офф примут участие 16 команд, из которых только четыре завоюют себе право сыграть на мундиале в США, Канаде и Мексике.

Первой сборной, которая гарантировала себе участие в плей-офф стала Албания, которая уступила первое место в группе Англии и опередила Сербию.

Все участники плей-офф отбора на ЧМ-2026

  • Албания (второе место группы К)
  • Чехия (второе место группы L)
  • Румыния (через Лигу наций)
  • Швеция (через Лигу наций)
  • Северная Ирландия (через Лигу наций)
  • Ирландия (второе место группы F)
  • Украина (второе место группы D)
  • Италия (второе место группы I)
  • Словакия (второе место группы А)
  • Польша (второе место группы G)

Расписание и результаты всех поединков квалификации к чемпионату мира в Европе доступны на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: албания

Статьи по теме

Колос вдвое побьет свой трансферный рекорд, подписав хавбека сборной Албании Колос вдвое побьет свой трансферный рекорд, подписав хавбека сборной Албании
Яремчук: Все чувствовали давление перед матчем с Албанией Яремчук: Все чувствовали давление перед матчем с Албанией
Ребров похвалил дебютанта сборной Украины за игру против Албании Ребров похвалил дебютанта сборной Украины за игру против Албании
Тренер Албании: Мы проиграли Украине из-за проваленного начала матча Тренер Албании: Мы проиграли Украине из-за проваленного начала матча

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

НБА16:34
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK