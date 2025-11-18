Плей-офф отбора на ЧМ-2026: участники второго этапа квалификации
Какие сборные вышли в плей-офф квалификации.
Отбор на Чемпионат мира 2026 года в Европе проходит в два этапа: первый - основной/групповой, а второй - плей-офф.
В плей-офф примут участие 16 команд, из которых только четыре завоюют себе право сыграть на мундиале в США, Канаде и Мексике.
Первой сборной, которая гарантировала себе участие в плей-офф стала Албания, которая уступила первое место в группе Англии и опередила Сербию.
Все участники плей-офф отбора на ЧМ-2026
- Албания (второе место группы К)
- Чехия (второе место группы L)
- Румыния (через Лигу наций)
- Швеция (через Лигу наций)
- Северная Ирландия (через Лигу наций)
- Ирландия (второе место группы F)
- Украина (второе место группы D)
- Италия (второе место группы I)
- Словакия (второе место группы А)
- Польша (второе место группы G)
