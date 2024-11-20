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Тренер Албании: Мы проиграли Украине из-за проваленного начала матча

Сильвиньо высказался о поединке против коллектива Сергея Реброва.
Сегодня, 13:32
Сильвиньо / Getty Images
Сильвиньо / Getty Images

Наставник сборной Албании Сильвиньо поделился мыслями о поражении от сборной Украины в шестом туре Лиги Наций.

По словам бразильского специалиста, «орлы» проиграли из-за неудачного старта матча, а именно первые 15 минут.

"Почему мы проиграли Украине? Потому что очень плохо провели первые 15 минут матча. Мы пропустили на 5-й и 10-й минутах. На таком высоком уровне это недопустимо. Мы заплатили очень высокую цену за собственные ошибки".

Сильвиньо также рассказал, что во время встречи пытался перевернуть ее ход, сделав тактические изменения.

"По ходу встречи мы меняли схему игры с 4-2-3-1 на 4-3-3. Мы увидели, что после перерыва Украина отступила к собственным воротам, что позволило нашей команде идти вперед и действовать с большим количеством атакующих футболистов", - отметил наставник албанцев.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина албания

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