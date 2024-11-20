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Яремчук: Все чувствовали давление перед матчем с Албанией

Нападающий национальной команды высказался о важной победе в Лиге наций.
Сегодня, 18:53
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями о победе в последнем туре Лиги наций над Албанией.

По словам автора одного из забитых голов, перед игрой чувствовалось давление на Сергея Реброва и футболистов сборной.

«Конечно, все счастливы, что удалось победить и квалифицироваться в следующий раунд - это для нас важно. Было большое давление на команду и тренера перед игрой, все это чувствовали - важен результат.

Мы - лицо страны, на нас очень много людей смотрят, болельщики обращают внимание. Мы будем до самого последнего дня делать жесты на поле, потому что это часть войны - показывать людям правду, что мы переживаем».

Также Яремчук выразил слова благодарности украинским военным.

Хотелось бы поблагодарить наших воинов, которые держат 1000 дней страну в надежде, что сможем победить. И каждому воину, который переживает свои дни в окопах на службе, мы очень благодарны, низкий поклон», - цитирует украинца Суспільне Спорт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина албания Роман Яремчук

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