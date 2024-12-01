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Колос вдвое побьет свой трансферный рекорд, подписав хавбека сборной Албании

Ковалевцы мощно усилят свою полузащиту.
Сегодня, 13:34
Аринальдо Ррапай / Partizani.al
Аринальдо Ррапай / Partizani.al

Ковалевский Колос в ближайшее время осуществит свой самый дорогой трансфер в истории клуба.

Как сообщает албанское издание Panorama, "бело-черные" подпишут полузащитника местного Партизани и сборной Албании Аринальдо Ррапая.

С футболистом договорились об условиях контракта, но его детали пока неизвестны.

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Колос сначала предлагал за 23-летнего атакующего хавбека полмиллиона евро, но это предложение отклонили. Предложение в 600 тысяч евро убедило владельца Партизани.

Албанский клуб также получит 20% со следующей продажи своего лидера. Для Партизани это вторая сверхдорогая продажа в истории клуба, первенство удерживает Джулиано Скука, которого продали в Мец почти за 1.5 миллиона евро в январе 2023 года.

Для ковалевцев самой дорогой суммой, которая была потрачена на приобретение футболиста, по данным Transfermarkt, пока является 300 тысяч евро. За столько покупали Илира Красничи из косоварского Лапи и Нику Гагнидзе из грузинской Дилы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: албания Колос

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