Альварес оценил вероятность боя с Полом, озвучив условие

Именитый чемпион объяснил, при каких обстоятельствах он может встретиться в ринге с блогером.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес отреагировал на желание боксирующего блогера Джейка Пола устроить с ним поединок.

По словам именитого мексиканского боксера, он не исключает подобного развития событий, но только после завершения карьеры, когда он уйдет с профи-ринга.

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"Когда я закончу с боксом на высшем уровне, почему бы и нет? Да, может быть.

Я думаю, что это хорошо. Просто другие люди, которые никогда не смотрели бокс, ничего не знают о боксе, хотят смотреть бои Джейка Пола. Он приводит фанатов из другого мира. Возможно, когда-то я выберу бой с Полом", - приводит слова Альвареса Seconds Out.

Напомним, что после победы над Майком Тайсоном Джейк Пол подтвердил желание подраться с Саулем Альваресом.

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