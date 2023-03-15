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Виктор Осимхен: статистика-2022/2023

ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста Наполи.
Сегодня, 13:25
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

В своем третьем сезоне в Италии Виктор Осимхен, кажется, набрал максимальную форму. Хотя, возможно, такая результативность нигерийца обусловлена появлением в команде Кварадоны.

В любом случае Осимхен сейчас - один из лучших форвардов мира, благодаря которму Наполи просто обязан брать свое третье скудетто в истории и первое за 23 года.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Виктор Осимхен в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За Наполи

В чемпионате:

  • Матчей: 22 (21 в основе)
  • Голов: 19 (0  с пенальти)
  • Ассистов: 5
  • Желтые карточки: 4

В Лиге Чемпионов:

  • Матчей: 5 (3 в основе)
  • Голов: 2  (0  с пенальти)
  • Ассистов: 0
  • Желтые карточки: 1

В Кубке Италии:

  • Матчей: 1 (0 в основе)
  • Голов: 0 (0  с пенальти)
  • Ассистов: 0
  • Желтые карточки: 0

За сборную Нигерии:

  • Матчей: 0 (0 в основе)
  • Голов: 0 (0  с пенальти)
  • Ассистов: 0
  • Желтые карточки: 0

Напомним, что в летнее трансферное окно Виктор Осимхен, скорее всего, сменит клубную прописку.

 

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