Виктор Осимхен: статистика-2022/2023
ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста Наполи.
В своем третьем сезоне в Италии Виктор Осимхен, кажется, набрал максимальную форму. Хотя, возможно, такая результативность нигерийца обусловлена появлением в команде Кварадоны.
В любом случае Осимхен сейчас - один из лучших форвардов мира, благодаря которму Наполи просто обязан брать свое третье скудетто в истории и первое за 23 года.
На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Виктор Осимхен в нынешнем сезоне.
Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023
За Наполи
В чемпионате:
- Матчей: 22 (21 в основе)
- Голов: 19 (0 с пенальти)
- Ассистов: 5
- Желтые карточки: 4
В Лиге Чемпионов:
- Матчей: 5 (3 в основе)
- Голов: 2 (0 с пенальти)
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 1
В Кубке Италии:
- Матчей: 1 (0 в основе)
- Голов: 0 (0 с пенальти)
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 0
За сборную Нигерии:
- Матчей: 0 (0 в основе)
- Голов: 0 (0 с пенальти)
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 0
Напомним, что в летнее трансферное окно Виктор Осимхен, скорее всего, сменит клубную прописку.