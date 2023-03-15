Виктор Осимхен: статистика-2022/2023

В своем третьем сезоне в Италии Виктор Осимхен, кажется, набрал максимальную форму. Хотя, возможно, такая результативность нигерийца обусловлена появлением в команде Кварадоны.

В любом случае Осимхен сейчас - один из лучших форвардов мира, благодаря которму Наполи просто обязан брать свое третье скудетто в истории и первое за 23 года.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Виктор Осимхен в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За Наполи

В чемпионате:

Матчей: 22 (21 в основе)

22 (21 в основе) Голов: 19 (0 с пенальти)

19 (0 с пенальти) Ассистов: 5

5 Желтые карточки: 4

В Лиге Чемпионов:

Матчей: 5 (3 в основе)

5 (3 в основе) Голов: 2 (0 с пенальти)

2 (0 с пенальти) Ассистов: 0

0 Желтые карточки: 1

В Кубке Италии:

Матчей: 1 (0 в основе)

1 (0 в основе) Голов: 0 (0 с пенальти)

0 (0 с пенальти) Ассистов: 0

0 Желтые карточки: 0

За сборную Нигерии:

Матчей: 0 (0 в основе)

0 (0 в основе) Голов: 0 (0 с пенальти)

0 (0 с пенальти) Ассистов: 0

0 Желтые карточки: 0

Напомним, что в летнее трансферное окно Виктор Осимхен, скорее всего, сменит клубную прописку.