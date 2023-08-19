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Наполи может подать в суд на Федерацию футбола Италии

Ди Лаурентис требует отступные за Спаллетти.
Сегодня, 17:24
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Итальянская федерация футбола (FIGC) может получить вызов в суд, если Наполи решит подать иск, пишет Sky Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти возглавил "скуадру адзурру".

Однако FIGC и Спаллетти не стали выплачивать бышему клубу специалиста отступные в размере 3 млн евро, которые потребовал Ди Лаурентис.

Идзание отмечает, что тренер и федерация долгое время консультировались с юристами перед подписанием контракта, они готовы ответить на претензии Наполи.

FIGC считает, что не обязана выплачивать отступные, так как наицональная сборная не конкурирует с Наполи.

Ранее также стало известно, что МЮ сменил намерения относительно Мэйсона Гринвуда.

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