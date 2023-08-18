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Официально: сборная Италии получила нового главного тренера

Лучано Спаллетти начнет работу со следующего месяца.
Сегодня, 21:11
Лучано Спаллетти / figc.it
Лучано Спаллетти / figc.it

Лучано Спаллетти официально назанчен главным тренером сборной Италии.

Итальянский специалист начнет работу с 1 сентября этого года, а официальнавя презентация состоится в первые дни месяца во время тренировочных сборов.

"Мы приветствуем Спаллетти. Национальная команда нуждалась в великом тренере, и я очень рад, что он принял техническое руководство "адзурри". Его энтузиазм и компетентность станут основой для решения задач, которые ждут Италию в ближайшие месяцы", - заявил президент FIGC Габриэле Гравина.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер получил трехлетний контракт с тремя млн евро в год зарплаты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Италии Лучано Спаллетти

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