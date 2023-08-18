Сборная Италии получила нового наставника - источник
Контракт со Спаллетти уже подписан.
Лучано Спаллетти станет следующим тренером сборной Италии, утверждает Николо Скира.
Напомним, что после отставки Роберто Манчини Федерация футбола Италии выбирала между наставником Наполи и Антонио Конте.
Согласно информации инсайдера, Спаллетти уже подписал трехлетний контракт со "скуадрой адзурра" с зарплатой три млн евро в год.
Ранее также сообщалось, что МЮ предложит контракт вернувшемуся ветерану.
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