iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сборная Италии получила нового наставника - источник

Контракт со Спаллетти уже подписан.
Сегодня, 18:13
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Лучано Спаллетти станет следующим тренером сборной Италии, утверждает Николо Скира.

Напомним, что после отставки Роберто Манчини Федерация футбола Италии выбирала между наставником Наполи и Антонио Конте.

Согласно информации инсайдера, Спаллетти уже подписал трехлетний контракт со "скуадрой адзурра" с зарплатой три млн евро в год.

Ранее также сообщалось, что МЮ предложит контракт вернувшемуся ветерану.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Италии Лучано Спаллетти

Статьи по теме

Итальянская федерация футбола уверена в подписании контракта со Спаллетти Итальянская федерация футбола уверена в подписании контракта со Спаллетти
Названы претенденты на пост тренера сборной Италии Названы претенденты на пост тренера сборной Италии
Экс-хавбек Барселоны и Тоттенхэма объявил о расставании с огненной красавицей Экс-хавбек Барселоны и Тоттенхэма объявил о расставании с огненной красавицей
За шаг до успеха: стало известно, почему сорвался трансфер Пакета в Сити За шаг до успеха: стало известно, почему сорвался трансфер Пакета в Сити
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:09
За шаг до успеха: стало известно, почему сорвался трансфер Пакета в Сити
Киберспорт20:00
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Украина19:50
Матч Динамо - Верес был перенесен
Европа19:29
МЮ подготовил план по возвращению Гринвуда
Европа19:19
Основной защитник Манчестер Юнайтед поможет клубу в матче с Тоттенхэмом
Украина19:02
Полесье в меншинстве удержало победу над ЛНЗ
Украина18:55
Заря - Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Сборные18:47
Сборная Украины по баскетболу уступила Хорватии, не сумев квалифицироваться на Олимпиаду
Европа18:28
Месси - о ПСЖ: Это не то, чего я хотел
Бокс18:22
FAVBET разыграет ₴1 000 000 среди бетторов, которые угадают победный раунд боя Усик-Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK