Манчестер Юнайтед готовит полноценный контракт для вернувшегося ветерана

"Красные дьяволы" хотят, чтобы Джонни Эванс на один сезон задержался в клубе.

В середине июля Джонни Эванс был замечен на тренировочной базе Манчестер Юнайтед, где он поддерживал форму после того, как завершился его контракт с Лестером.

Многих удивило то, что уже в первых числах августа манунианцы предоставили ему краткосрочный контракт. Теперь же удивление фанатов должно стать еще больше, ведь клуб готовит для 35-летнего североирландца полноценный однолетний контракт.

Об этом во время пресс-конференции заявил главный тренер МЮ Эрик тен Хаг.

"Мы ведем переговоры, и когда у нас будут новости, мы их сообщим, как всегда", - цитирует нидерландца UtdPlug.

"На данный момент Джонни Эванс не связан контрактом с клубом. Но мы ведем переговоры. Хочу ли я, чтобы он остался? Да, иначе мы бы не вели переговоры".

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Напомним, что свой следующий матч Манчестер Юнайтед проведет в субботу, 19 августа. Соперником "красных дьяволов" станет Тоттенхэм. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

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