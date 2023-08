Звезда британского ТВ угрожает прекратить поддерживать Манчестер Юнайтед, если клуб вернет Гринвуда в состав

Звезда британского телевидения и по совместительству большая фанатка Манчестер Юнайтед Рэйчел Райли пообещала прекратить поддерживать любимую команду, если Мэйсона Гринвуда допустят к тренировкам и матчам.

Райли, которая недавно была на благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины, в своих социальных сетях опубликовала целый ряд постов, в которых критикует тех, кто за то, чтобы 21-летний англичанин получил в клубе второй шанс.

Бывшая участница шоу "Танцы со звездами" поддержала другую фанатку МЮ по имени Эм, которая солидарна с ней в этом вопросе.

"Я с Эм, я не смогу поддерживать Юнайтед, если Гринвуд останется в клубе. Например, когда речь идет о VAWG (Violence Against Women and Girls), менее 1% изнасилований, о которых сообщается в полицию, приводят к осуждению", - написала Райли.

"Мы все видели и слышали достаточно. Притворяться, что это нормально, было бы огромной частью проблемы".

"Для моего клуба было бы разрушительным внести свой вклад в культуру, которая заметает это под ковер и посылает всем преступникам сообщение о том, что вы можете продолжать действовать так, как хотите, без каких-либо последствий".

