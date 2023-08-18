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Звезда британского ТВ угрожает прекратить поддерживать Манчестер Юнайтед, если клуб вернет Гринвуда в состав

Манкунианцам предстоит сделать сложный выбор, который гарантированно разочарует одну из сторон болельщиков.
Сегодня, 13:43
Рэйчел Райли / https://www.instagram.com/rachelrileyrr/
Рэйчел Райли / https://www.instagram.com/rachelrileyrr/

Звезда британского телевидения и по совместительству большая фанатка Манчестер Юнайтед Рэйчел Райли пообещала прекратить поддерживать любимую команду, если Мэйсона Гринвуда допустят к тренировкам и матчам.

Райли, которая недавно была на благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины, в своих социальных сетях опубликовала целый ряд постов, в которых критикует тех, кто за то, чтобы 21-летний англичанин получил в клубе второй шанс.

Бывшая участница шоу "Танцы со звездами" поддержала другую фанатку МЮ по имени Эм, которая солидарна с ней в этом вопросе.

"Я с Эм, я не смогу поддерживать Юнайтед, если Гринвуд останется в клубе. Например, когда речь идет о VAWG (Violence Against Women and Girls), менее 1% изнасилований, о которых сообщается в полицию, приводят к осуждению", - написала Райли.

"Мы все видели и слышали достаточно. Притворяться, что это нормально, было бы огромной частью проблемы".

"Для моего клуба было бы разрушительным внести свой вклад в культуру, которая заметает это под ковер и посылает всем преступникам сообщение о том, что вы можете продолжать действовать так, как хотите, без каких-либо последствий".

Недавно Манчестер Юнайтед опубликовал заявление, в котором сообщил о скором вердикте в расследовании по делу Гринвуда.

По информации зарубежных СМИ исполнительный директор клуба Ричард Арнольд и главный тренер Эрик тен Хаг выступают за то, чтобы вернуть Мэйсона в команду.

Объявление о решении клуба было отложено из-за будущего финала женского чемпионата мира, в котором Англия сыграет с Испанией.

Напомним, что Гринвуд не играет с тех пор, как в январе 2022 года он был арестован за попытку изнасилования, нападение и принудительный контроль своей девушки.

Все обвинения против него были сняты в феврале этого года, но футболист по-прежнему отстранен от всех клубных мероприятий.

 

Перед матчем первого тура АПЛ против Вулверхэмптона (1:0) фанаты манкунианцев провели акцию протеста возле Олд Траффорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ МЭЙСОН ГРИНВУД

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