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Манчестер Юнайтед выступил с заявлением о расследовании по делу Гринвуда

"Красные дьяволы" опровергли сообщения о том, что клуб уже принял решение о будущем скандального футболиста.
Сегодня, 18:40
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором рассказал о расследовании по делу Мэйсона Гринвуда.

Манкунианцы заявили, что несмотря на все сообщения в СМИ, клуб все еще не принял решение, что делать с футболистом. Но внутреннее расследование находится на финальной стадии.

"После снятия всех обвинений с Мэйсона Гринвуда в феврале 2023 года Манчестер Юнайтед провел тщательное расследование выдвинутых против него обвинений".

"Оно основано на обширных доказательствах и контексте, не являющихся общественным достоянием, и мы выслушали многих людей, которые непосредственно участвовали или знали об этом деле".

"На протяжении всего этого процесса благополучие и перспективы предполагаемой жертвы были центральными в расследованиях клуба, и мы уважаем ее право на пожизненную анонимность".

"Мы также несем ответственность перед Мэйсоном в качестве сотрудника, в качестве молодого человека, работающий в клубе с семилетнего возраста, и в качестве новоиспеченного отца".

Источник: Getty Images

"Фаза установления фактов в нашем расследовании завершена, и мы находимся на завершающей стадии принятия решения о будущем Мэйсона".

"Вопреки предположениям СМИ, это решение еще не принято и в настоящее время является предметом интенсивных внутренних обсуждений. Ответственность в конечном итоге лежит на генеральном директоре".

"После принятия решение будет сообщено и объяснено внутренним и внешним заинтересованным сторонам клуба".

Источник: Getty Images

"Это был трудный случай для всех, кто связан с Манчестер Юнайтед, и мы понимаем сильные мнения, которые он вызвал, основываясь на частичных доказательствах, находящихся в открытом доступе". 

"Мы просим проявить терпение, поскольку мы работаем над заключительными этапами этого тщательно продуманного процесса".

Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед вернул Мэйсона Гринвуда в заявку на сезон-2023/24.

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