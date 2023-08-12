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Футбол

Манчестер Юнайтед вернул в заявку команды скандального воспитанника

Мейсон Гринвуд получит шанс перезапустить карьеру.
Сегодня, 15:18
Мейсон Гринвуд / Getty Images
Мейсон Гринвуд / Getty Images

Манчестер Юнайтед, судя по всему, решил дать шанс Мейсону Гринвуду перезапустить карьеру.

В сети заметили. что "красные дьяволы" внесли вингера в состав команды на собственном сайте и сайте АПЛ.

Отметим, что Гринвуд не играл в футбол около двух лет. Дело в том, что против него было возбуждено дело в связи с сексуальным абьюзом своей второй половинки, но с тех пор они помирились и в их семье даже случилось пополнение.

Также стоит сказать, что несмотря на то, что возлюбленная Мейсона простила его общественность длительное время противилась возвращению игрока в состав манкунианцев и протестовала против этого.


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