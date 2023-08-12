Болельщицы МЮ выступили против возвращения Гринвуда

Фанатки МЮ грозятся провести крупные акции протеста, если клуб вернет в состав Мэйсона Гринвуда, пишет BBC.

Напомним, что с Мэйсона Гринвуда сняли все обвинения, однако клуб до сих пор не решил, что с ним делать.

Болельщицы МЮ выступили против возвращения футболиста. По их мнению, если клуб вернет его в состав, это будет значить, что женщины ничего не значат.

"Это говорит нам о том, что мужчины, которые зарабатывают деньги клубу, имеют значение, а не мы, ваши фанаты, матери, сестры или дочери.

Если вы хотите играть на самом высоком уровне в крупнейшем клубе мира, ваше поведение будет подвергаться самому высокому уровню проверки, ответственности и ожиданий. Те, кто принимает решения в клубе, помните, – это выходит за рамки футбола", - приводит издание слова болельщиц.

В ближайшее время в Манчестере пройдет собрание со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти оптимальное решение.

Напомним, что Манчестер Сити разобрался с Бернли в матче-открытии АПЛ-2023/24.

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