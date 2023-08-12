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Бернли - Манчестер Сити: результат матча

Легкие три очка для "горожан".
Сегодня, 00:02
Бернли - Манчестер Сити / Getty Images
Бернли - Манчестер Сити / Getty Images

В пятницу, 11 августа, английская Премьер-лига была открыта матчем между Бернли и Манчестер Сити.

"Горожане" начали игру куда более уверенней хозяев, что вылилось в быстрый гол. Гости разыграли угловой, скидка Холанду и первый гол в новом сезоне норвежца.

Сити имел еще нескольк моментов, даже Бернли раз опасно огрызнулся, однако вплоть до конца первого тайма голов не было. На 37-й минуте Эрлинг вколотил второй мяч.

Во втором тайме картина не изменилась, Сити давил, Бернли оборонялся. Больше всего хотел забить Родри, который имел уйму хороших моментов. Отличится испанцу удалось лишь на 75-й минуте. Уверенная победа Сити на старте сезона.

Статистика матча Бернли - Манчестер Сити 1-го тура АПЛ

Бернли - Манчестер Сити 0:3
Голы: Холанд, 4, 36, Родри, 76

Владение: 35% - 65%
Удары: 6 - 17
Удары в створ: 1 - 8
Фолы: 12 - 7
Атаки: 80 - 102

Бернли: Траффорд - Робертс, О`Ши, Байер (Бенсон, 74), Аль-Дахиль, Витиньо - Колиошо (Бруун Ларсен, 61), Каллен, Берге (Браунхилл, 90+1), Фостер (Редмонд, 90+2) - Амдуни (Зарури, 61).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Маккейти, 90+6), Аке (Лапорт, 79), Аканджи, Льюис (Гвардиол, 79) - де Брюйне (Ковачич, 23), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Альварес,  Холанд (Палмер, 80).

Удаление: Зарури, 90+4

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бернли Манчестер Сити

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