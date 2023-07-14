Скандальный футболист Манчестер Юнайтед милым фото объявил о пополнении в семье

В семье скандально известного игрока Манчестер Юнайтед Мэйсона Гринвуда произошло пополнение.

Как сообщил сам футболист в своем Instagram, несколькими днями ранее на свет появился его первенец. Пол ребенка англичанин решил не уточнять.

"11.07.2023", - подписал снимок из роддома вингер "красных дьяволов".

Отметим, что ранее возлюбленная Гринвуда заявляла о том, что игрок сексуально абьюзил ее, но с тех пор их отношения наладились и они приняли решение пожениться.