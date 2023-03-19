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Гринвуд принял решение жениться на жертве своего изнасилования

История любви двух молодых людей засияла новыми красками.
Сегодня, 16:19
Робсон и Гринвуд / The Sun
Робсон и Гринвуд / The Sun

Вингер Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд собирается жениться на Гарриет Робсон, которая ранее обвинила его в изнасиловании. Об этом сообщает издание The Sun.

Футболист уже поведал о своих намерениях своим родным и родственникам возлюбленной. В данный момент пара готовится к предстоящей свадьбе.

Напомним, в январе 2022 года Гринвуд был задержан в своем доме после того, как Робсон в соцсетях выложила серию фото, заявив, что она подверглась насилию.

Английского футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством, однако в феврале этого года с него сняли все обвинения.

Ранее сообщалось, что Гринвуд и его девушка, обвинившая игрока в изнасиловании, ждут ребенка.

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