Гринвуд принял решение жениться на жертве своего изнасилования

Вингер Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд собирается жениться на Гарриет Робсон, которая ранее обвинила его в изнасиловании. Об этом сообщает издание The Sun.

Футболист уже поведал о своих намерениях своим родным и родственникам возлюбленной. В данный момент пара готовится к предстоящей свадьбе.

Напомним, в январе 2022 года Гринвуд был задержан в своем доме после того, как Робсон в соцсетях выложила серию фото, заявив, что она подверглась насилию.

Английского футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством, однако в феврале этого года с него сняли все обвинения.

Ранее сообщалось, что Гринвуд и его девушка, обвинившая игрока в изнасиловании, ждут ребенка.