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Манчестер Юнайтед резко поменял планы на Гринвуда

Реакция общественности вынудила клуб передумать возвращать игрока в состав.
Сегодня, 16:27
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

В последнее время появлялась информация о том, что Манчестер Юнайтед готовит план по возвращению Мэйсона Гринвуда в состав.

Несмотря на то, что в своем недавнем заявлении клуб отрицал то, что решение уже было принято, многое говорило об обратном.

Но теперь "красные дьяволы" готовы к тому, чтобы сделать разворот на 180 градусов.

Как сообщает Manchester Evening News, Манчестер Юнайтед готов отказаться от Гринвуда. На мнение руководства манкунианцев сильно повлияли фанаты клуба, которые выступили против возвращения 21-летнего англичанина.

Утекшая информация о его потенциальном возвращении вызвала смешанную реакцию у общественности. Громче всего говорили те, кто не хочет, чтобы игрок, подозревавшийся в изнасиловании и избиении своей девушки, получил второй шанс в красной футболке.

Также сообщается, что исполнительный директор МЮ Ричард Арнольд уже успел записать пояснительное видео о Гринвуде, которое должно было выйти в эфир на следующей неделе. Но теперь оно было отложено куда подальше.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Мэйсон Маунт

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