МЮ подготовил план по возвращению Гринвуда

Англичанин уже скоро может надеть красную футболку.

Манчестер Юнайтед подготовил план по возвращению Мэйсона Гринвуда в команду, утверждает The Athletic.

По информации издания этот план невероятно проработанный, в нем указано какие снимки делать на тренировках и что должен говорить тен Хаг на пресс-конференциях.

Кроме того план содержит перечень влиятельных или известных людей, журналистов или политиков, и их мнение по поводу возвращения англичанина.

Ранее, напомним, сообщалось, что известная британская телеведущая заявила, что перестанет поддерживать клуб, если Гринвуд вернется в состав.

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