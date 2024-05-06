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Удинезе - Наполи 1:1 Обзор и результат матча чемпионата Италии 06.05.2024

Неаполитанцы все еще пытаются пробиться в еврокубки.
Вчера, 23:39
ФК Наполи / Getty Images
ФК Наполи / Getty Images

В понедельник, 6 мая, в рамках 35-го тура Серии А Удинезе принимал Наполи. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первый гол в данной игре забил форвард неаполитанцев Виктор Осимхен. Нигериец отличился на 51-й минуте игры.

Второй забитый мяч случился уже в самой концовке. Героем для своей команды стал Айзек Саксесс.

Источник: Getty Images

Таким образом после 35 туров чемпионата Италии Удинезе находится в зоне вылета, идя на 18-й строчке при 29 очках.

В свою очередь Наполи занимает восьмое место, набрав 53 балла.

Статистика матча Удинезе - Наполи 35-го тура Серии А

Удинезе - Наполи 1:1
Голы: Саксесс, 90+2 - Осимхен, 51

Ожидаемые голы (xG): 0.53 - 0.87
Владение мячом: 30% - 70%
Удары: 10 - 12
Удары в створ: 2 - 4
Фолы: 12 - 8

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