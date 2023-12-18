Карри прервал свою почти 300-матчевую серию с трехочковыми

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Голден Стэйт на выезде одолел Портленд со счетом 118:114.

Один из худших матчей в своей карьере провел лидер "воинов" Стеф Карри. Защитник провел на паркете 31 минуту, за которые он набрал лишь 7 очков при 2 из 12 попаданий с игры.

Из этих двенадцати бросков восемь пришлись на дальнюю дистанцию, откуда "Шеф" этой ночью ничего не забросил (0 из 8).

Как сообщает ESPN, Карри прервал свою серию из 268 матчей с хотя бы одним заброшенным трехочковым. Последний раз Стеф завершал игру без попадания из-за дуги 9 ноября 2018 года, когда он бросил 0 из 4 в игре с Милуоки.

Напомним, что днем ранее Стефен Карри установил историческое для регулярных сезонов НБА достижение.

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