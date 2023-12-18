НБА: Бостон снова обыграл Орландо, Милуоки справился с Хьюстоном

В ночь на понедельник, 18 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации прошло пять матчей.

Бостон и Орландо встретились на Ти Ди Гарден второй раз подряд - в этот раз исход был таким же, что и днем ранее. Сан-Антонио дома разгромно уступил Новому Орлеану, Милуоки обыграл Хьюстон, Финикс удержал победу над Вашингтоном, а Голден Стэйт выиграл в противостоянии с Портлендом.

Бостон – Орландо 114:97 (27:31, 34:19, 22:24, 31:23)

Бостон: Браун (31 + 6 передач), Тейтум (23 + 8 подборов), Порзингис (15 + 10 подборов), Холидей (14), Уайт (10) – старт; Хорфорд (8 + 8 подборов), Притчард (5), Хаузер (4), Бэнтон (2), Кета (2), Стивенс (0), Бриссетт (0).

Орландо: Банкеро (36 + 10 подборов), Саггс (13), Ф. Вагнер (8 + 8 подборов + 6 передач), Блэк (5), Битадзе (4 + 8 подборов) – старт; Айзек (8), Хьюстан (8), Энтони (6), М. Вагнер (6), Ховард (3), Скофилд (0), Г. Харрис (0), Окики (0).

Сан-Антонио – Новый Орлеан 110:146 (20:33, 31:28, 27:44, 32:41)

Сан-Антонио: Вембаньяма (17 + 13 подборов + 4 блок-шота), Васселл (13), К. Джонсон (13 + 8 подборов + 5 потерь), Брэнэм (11), Сохан (5) – старт; Шэмпени (15), Осман (14), Макдермотт (7), Грэм (7), Джонс (4), Коллинз (2), Мамукелашвили (2).

Новый Орлеан: Макколлум (29), Ингрэм (26), Уильямсон (15 + 8 подборов), Валанчюнас (15 + 16 подборов), Джонс (2) – старт; Альварадо (16), Мерфи (14), Маршалл (11 + 7 передач), Хоукинс (7), Дэниэлс (5), Робинсон-Эрл (4), Зеллер (2).

Милуоки – Хьюстон 128:119 (33:28, 38:32, 29:31, 28:28)

Милуоки: Лиллард (39 + 11 передач), Я. Адетокумбо (26 + 17 подборов + 6 потерь), Миддлтон (20), Б. Лопес (18), Джексон (9) – старт; Портис (11), Коннотон (5), Ливингстон (0), Пэйн (0), Уиггинтон (0), Боучэмп (0), Болден (0), Т. Адетокумбо (0), Грин (0).

Хьюстон: Ванвлит (22 + 6 передач), Шенгюн (20 + 8 подборов), Брукс (18), Грин (16 + 7 передач), Смит (16) – старт; Грин (16), Исон (11), А. Холидей (0), Тэйт (0).

Финикс – Вашингтон 112:108 (21:29, 25:29, 35:31, 31:19)

Финикс: Дюрант (28), Букер (27 + 8 передач + 5 потерь), Аллен (11), Нуркич (6 + 17 подборов), Литтл (5 + 7 подборов) – старт; Гордон (13), Юбэнкс (12), Гудвин (6 + 8 подборов + 6 передач), Мету (4).

Вашингтон: Гэффорд (26 + 17 подборов), Джонс (22 + 11 передач + 6 перехватов), Кузма (17 + 7 подборов), Пул (14), Авдия (7) – старт; Кулибали (6), Галлинари (6), Кисперт (6), Мускала (4), Гилл (0), Оморуйи (0).

Портленд – Голден Стэйт 114:118 (23:27, 26:38, 35:24, 30:29)

Портленд: Грант (30 + 7 подборов + 6 передач), Саймонс (24 + 7 передач), Шарп (12), Камара (11), Эйтон (8 + 8 подборов) – старт; Хендерсон (14), Брогдон (8), Уокер (4), Тайбулл (3).

Голден Стэйт: Томпсон (28), Куминга (12), Подземски (10), Карри (7 + 8 передач), Луни (4) – старт; Уиггинс (25 + 7 подборов), Джексон-Дэвис (14 + 8 подборов), Шарич (8), Муди (6), Пол (4 + 8 передач).

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