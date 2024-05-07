iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Обзор и результат матча АПЛ 06.05.2024

Манкунианцы, видимо, хотят остаться без еврокубков.
Сегодня, 00:02
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В понедельник, 6 мая, в рамках 36-го тура АПЛ Кристал Пэлас принимал Манчестер Юнайтед. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0

"Орлы" принялись разбивать подопечных Эрика тен Хага почти с первых минут. Гости допускали глупые ошибки и плохо играли в обороне, чем Пэлас и воспользовался, забив дважды в первом тайме.

Источник: Getty Images

Во второй половине игры, по идее, должен был намек на камбэк от Манчестер Юнайтед, но хозяева сделали все возможное, чтобы опозорить именитый коллектив на своем поле.

"Красные дьяволы" повторили свой "успех" из первого тайма, также пропустив два мяча, на чем команды и успокоились, завершив игру с 4:0 на табло.

Источник: Getty Images

Напомним, после 36 туров АПЛ Кристал Пэлас идет на 14-м месте с 43 баллами, а Манчестер Юнайтед занимает восьмое место, набрав 54 очка.

Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 36-го тура АПЛ

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0
Голы: Олисе, 12, 66, Матета, 40, Митчелл, 58

Ожидаемые голы (xG): 1.40 - 0.33
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 18 - 7
Удары в створ: 10 - 2
Фолы: 12 - 8

Кристал Пэлас: Хендерсон, Муньос, Клайн (Гехи, 78), Андерсен, Ричардс, Митчелл, Хьюз (Ридевалд, 68), Эзе (Айю, 85), Олисе(Шлупп, 85), Уортон, Матета (Эдуар, 68).

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Эванс, Каземиро, Уан-Биссака, Эриксен, Маунт (Диалло, 80), Майну, Антони(Амрабат, 60), Гарначо, Хейлунд (Уитли, 80).

Предупреждения: Амрабат (69), Гласнер (69), Эдуар (88).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Кристал Пэлас

Статьи по теме

Тренер Кристал Пэлас оценил разгром Манчестер Юнайтед Тренер Кристал Пэлас оценил разгром Манчестер Юнайтед
Непоколебим: Тен Хаг ответил на предложение Баварии возглавить команду Непоколебим: Тен Хаг ответил на предложение Баварии возглавить команду
Клуб Ла Лиги начал переговоры с Манчестер Юнайтед об аренде вингера Клуб Ла Лиги начал переговоры с Манчестер Юнайтед об аренде вингера
Набрал слишком много очков: защитника Манчестер Юнайтед лишили водительских прав Набрал слишком много очков: защитника Манчестер Юнайтед лишили водительских прав
Помочь журналистам

Видео

Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона
Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон - чемпион
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Тренер Кристал Пэлас оценил разгром Манчестер Юнайтед
00:39
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон - чемпион
Европа00:26
ПСЖ определился с будущим одного из лидеров клуба
Европа00:02
Манчестер Юнайтед потерпел разгромное поражение от Кристал Пэлас
Вчера, 23:46
Европа23:46
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Европа23:39
Наполи упустил победу над Удинезе
Европа23:18
Бывшая жена чемпиона мира завела отношения с игроком из Бундеслиги
Бокс22:54
Названы дата и имя следующего соперника Джошуа
Европа22:50
Беллингем - о переходе в Реал: Лучшее, что со мной случалось
Бокс22:32
Усик рассказал, как отреагировал на рассечение Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK