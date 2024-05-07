Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Обзор и результат матча АПЛ 06.05.2024

В понедельник, 6 мая, в рамках 36-го тура АПЛ Кристал Пэлас принимал Манчестер Юнайтед. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0

"Орлы" принялись разбивать подопечных Эрика тен Хага почти с первых минут. Гости допускали глупые ошибки и плохо играли в обороне, чем Пэлас и воспользовался, забив дважды в первом тайме.

Источник: Getty Images

Во второй половине игры, по идее, должен был намек на камбэк от Манчестер Юнайтед, но хозяева сделали все возможное, чтобы опозорить именитый коллектив на своем поле.

"Красные дьяволы" повторили свой "успех" из первого тайма, также пропустив два мяча, на чем команды и успокоились, завершив игру с 4:0 на табло.

Источник: Getty Images

Напомним, после 36 туров АПЛ Кристал Пэлас идет на 14-м месте с 43 баллами, а Манчестер Юнайтед занимает восьмое место, набрав 54 очка.

Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 36-го тура АПЛ

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0

Голы: Олисе, 12, 66, Матета, 40, Митчелл, 58

Ожидаемые голы (xG): 1.40 - 0.33

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 18 - 7

Удары в створ: 10 - 2

Фолы: 12 - 8

Кристал Пэлас: Хендерсон, Муньос, Клайн (Гехи, 78), Андерсен, Ричардс, Митчелл, Хьюз (Ридевалд, 68), Эзе (Айю, 85), Олисе(Шлупп, 85), Уортон, Матета (Эдуар, 68).

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Эванс, Каземиро, Уан-Биссака, Эриксен, Маунт (Диалло, 80), Майну, Антони(Амрабат, 60), Гарначо, Хейлунд (Уитли, 80).

Предупреждения: Амрабат (69), Гласнер (69), Эдуар (88).

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