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Жирона - Барселона 4:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 04.05.2024

Команда Хави Эрнандеса позволила Реалу стать чемпионом, проиграв в каталонском дерби.
Сегодня, 22:41
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

 

В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги Жирона обыграла Барселону со счетом 4:2.

За первые четыре минуты болельщики увидели по голу от каждой из команд: сначала отметился Андреас Кристенсен, после чего Артем Довбик восстановил паритет. Под занавес первого тайма Роебрт Левандовски снова вывел "сине-гранатовых" вперед, реализовав пенальти.

Однако после перерыва "красно-белые" трижды отметились в воротах Марк-Андре тер Штегена: Довбик отдал ассист на Порту, который оформил дубль. Испанский форвард к тому же помог забить Мигелю Гутьерресу.

Вашему вниманию видео всех голов матча Жирона - Барселона в тридцать четвертом туре Ла Лиги:

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Жирона - Барселона 4:2
Голы: Довбик, 4, Порту, 65, 75, Гутьеррес, 67 - Кристенсен, 3, Левандовски, 45+1 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 1,99 - 2,51
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 10 - 16
Удары в створ: 7 - 7
Фолы: 11 - 8

Жирона: Гассанига - Э. Гарсия, Д. Лопес (Порту, 64), Блинд, Гутьеррес - Эррера, А. Гарсия, Мартин - Цыганков (Коуту, 64), Довбик, Савио.

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу - Роберто (Ромеу, 79), Кристенсен (Педри, 69), Гюндоган - Ямал (Феликс, 84), Левандовски (Торрес, 79), Ф. Лопес (Рафинья, 69).

Предупреждения: Кунде, Араухо, Роберто.

ИсточникMEGOGO

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