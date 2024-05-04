Жирона гарантировала себе место в Лиге чемпионов

Артем Довбик и Виктор Цыганков добились просто невероятного.

В матче 34-го тура чемпионата Испании Жирона обыграла Барселону со счетом 4:2 и набрала 74 очка в турнирной таблице.

Таким образом, команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика стала недостижимой для Атлетик Бильбао, идущих на пятой строчке.

Жирона гарантировала себе место в ТОП-4 Ла Лиги, позволяющее в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов.

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Для каталонцев это будет первый опыт игры в самом сильном континентальном турнире.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех команд, уже гарантировавших себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов нового формата.

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