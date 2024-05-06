Названы дата и имя следующего соперника Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа вскоре вернется на ринг.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх рассказал, что британец проведет поединок 20 или 21 сентября.

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Бой состоится на Уэмбли. Соперником Джошуа будет победитель боя между Филипом Хрговичем и Даниэлем Дюбуа, который пройдет 1 июня.

Отмечается, что на кону боя будет стоять вакантный титул по версии IBF. Организация заберет свой пояс у победителя боя Усик – Фьюри.

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