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Названы дата и имя следующего соперника Джошуа

Энтони получит титульный бой.
Вчера, 22:54
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа вскоре вернется на ринг.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх рассказал, что британец проведет поединок  20 или 21 сентября.

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Бой состоится на Уэмбли. Соперником Джошуа будет победитель боя между Филипом Хрговичем и Даниэлем Дюбуа, который пройдет 1 июня.

Отмечается, что на кону боя будет стоять вакантный титул по версии IBF. Организация заберет свой пояс у победителя боя Усик – Фьюри.

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