Раскрыта дата реванша Усик - Фьюри

В Саудовской Аравии дали гарантию на второй бой боксеров.

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) проведет поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0 -1, 24 КО).

Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх сообщил, когда может состояться реванш между боксерами.

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По его словам, второй поединок Усика и Фьюри планируется на 12-13 октября, чтобы открыть сезон в Эр-Рияде.

Отмечается, что реванш состоится вне зависимости от того, как закончится первый бой, который пройдет 18 мая.

Напомним, Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой с Усиком.

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