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"Ради реванша с Кличко": Фьюри назвал бой, который может возобновить карьеру Виталия

Британец оценил влияние Саудовской Аравии на бокс.
Сегодня, 16:12
Виталий Кличко и Леннокс Льюис / Getty Images
Виталий Кличко и Леннокс Льюис / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что Виталий Кличко, который ныне является мэром Киева, может вернуться в бокс.

По словам "Цыганского короля", легендарный украинец, вероятно, захочет провести реванша против Леннокса Льюиса.

Читай также: Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой с Усиком

"Безусловно, Турки Аль аш-Шейх - большой фанат бокса. У него есть способность по щелчку пальца устроить все бои, которые хотят увидеть фанаты. Поэтому эти поединки проходят. Мы на протяжении лет видели, как трудно устроить бои. Сейчас же Аль аш-Шейх - казначей, поэтому он буквально может организовать любой бой, который захочет.

Он может свести Майка Тайсона с Айзеком Лоу. Он может вытащить Леннокса Льюиса с пенсии ради реванша с Виталием Кличко. Он мог бы сделать бой Кличко против Усика. Он может устроить любые поединки", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

Напомним, в 2003 году Леннокс Льюис победил Кличко техническим нокаутом. Украинца сняли после шестого раунда из-за рассечения. Реванш не состоялся, ведь британец завершил карьеру.

Ранее Фьюри жестко высмеял Кличко за помощь Усику.

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