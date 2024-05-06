"Ради реванша с Кличко": Фьюри назвал бой, который может возобновить карьеру Виталия
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что Виталий Кличко, который ныне является мэром Киева, может вернуться в бокс.
По словам "Цыганского короля", легендарный украинец, вероятно, захочет провести реванша против Леннокса Льюиса.
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"Безусловно, Турки Аль аш-Шейх - большой фанат бокса. У него есть способность по щелчку пальца устроить все бои, которые хотят увидеть фанаты. Поэтому эти поединки проходят. Мы на протяжении лет видели, как трудно устроить бои. Сейчас же Аль аш-Шейх - казначей, поэтому он буквально может организовать любой бой, который захочет.
Он может свести Майка Тайсона с Айзеком Лоу. Он может вытащить Леннокса Льюиса с пенсии ради реванша с Виталием Кличко. Он мог бы сделать бой Кличко против Усика. Он может устроить любые поединки", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.
Напомним, в 2003 году Леннокс Льюис победил Кличко техническим нокаутом. Украинца сняли после шестого раунда из-за рассечения. Реванш не состоялся, ведь британец завершил карьеру.
Ранее Фьюри жестко высмеял Кличко за помощь Усику.
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