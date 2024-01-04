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Баскетбол

Кливленд и Рубио договорились о выкупе контракта

Судя по всему, на этом карьера испанца в НБА подошла к концу.
Сегодня, 19:29
Рики Рубио / Getty Images
Рики Рубио / Getty Images

Кливленд Кавальерс договорились с Рики Рубио о выкупе контракта баскетболиста, сообщает ESPN.

Команда пошла на этот шаг, чтобы освободить место в ростере, так как 33-летний испанец с лета прошлого года не выходит на площадку. В декабре 2023 года стороны начали обсуждать вариант с расставанием.

Напомним, что в августе прошлого года Рубио объявил о приостановке профессиональной карьеры, чтобы сосредоточиться на своем психологическом здоровье.

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По информации источника, если игрок и решит возобновить карьеру, то сделает он это на родине в Испании.

Рубио должен был заработать в этом сезоне 6,1 миллиона долларов, а на сезон-2024/25 ему была гарантирована зарплата в размере 4,25 миллиона. Теперь же Кливленд получил некоторую финансовую свободу и место в составе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кливленд Кавальерс Рики Рубио

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