Экс-игрока Сакраменто будут судить за убийство вместе с его бывшей девушкой

Несмотря на недавнюю информацию, баскетболист собирается заявить о своей невиновности.

Бывшего игрока Сакраменто и Портленда Ченса Команча и его бывшую девушку Сакари Харнден будут судить вместе за убийство Марайны Роджерс, сообщает ESPN.

По информации источника, прокурор заявил, что отдельные дела об убийстве, похищении и сговоре об убийстве будут объединены в одно.

Команч, который играл за Стоктон Кингз, фарм-клуб Сакраменто Кингз в G-Лиге, до своего ареста 15 декабря, впервые предстал перед судом во вторник, 2 января. Судья назначила следующую дату заседания на 8 февраля.

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Адвокат Команча Гэри Гаймон заявил, что его клиент намерен заявить о своей невиновности на предстоящих слушаниях.

При этом в декабре была информация, что баскетболист признал свою вину в убийстве девушки.

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