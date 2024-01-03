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Баскетбол

Игрок Голден Стэйт снова выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Не успел Гэри Пэйтон толком вернуться в ритм игры, как он снова отправился в лазарет.
Сегодня, 11:59
Гэри Пэйтон II / Getty Images
Гэри Пэйтон II / Getty Images

Форвард Голден Стэйт Гэри Пэйтон II пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы, сообщает ESPN.

По информации источника, 31-летний баскетболист рискует выбыть на неопределенный срок из-за растяжения левого подколенного сухожилия, полученного в третьей четверти матча против Орландо (121:115) минувшей ночью.

Пэйтон преследовал Коула Энтони, но споткнулся и упал на паркет, схватившись за левую ногу. После этого момента он отправился в раздевалку.

 

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Главный тренер Уорриорз Стив Керр сказал после игры, что не знает степень серьезности травмы и не уверен, сколько времени Пэйтон потенциально может пропустить.

"Мне жаль его больше всего на свете. Мне также жаль нас, но главным образом его. Он оказывает на нас такое большое влияние. Так что, скрестим пальцы, чтобы он не отсутствовал слишком долго".

Стоит отметить, что это была лишь вторая игра Пэйтона после пропуска предыдущих 13 из-за растяжения правой икроножной мышцы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Гэри Пэйтон II

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