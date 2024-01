Игрок Голден Стэйт снова выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Форвард Голден Стэйт Гэри Пэйтон II пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы, сообщает ESPN.

По информации источника, 31-летний баскетболист рискует выбыть на неопределенный срок из-за растяжения левого подколенного сухожилия, полученного в третьей четверти матча против Орландо (121:115) минувшей ночью.

Пэйтон преследовал Коула Энтони, но споткнулся и упал на паркет, схватившись за левую ногу. После этого момента он отправился в раздевалку.

Gary Payton II went down on his own and headed to the locker room after this play 👀



Hope it’s nothing too serious for GPII.



(via @nbcswarriors)pic.twitter.com/iU5ICD6olK