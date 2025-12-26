iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Инженер Ферстаппена может получить неожиданное повышение

Джанпьеро Ламбьязе может перейти в Астон Мартин.
Сегодня, 18:25       Автор: Андрей Безуглый
Джанпьеро Ламбьязе / Getty Images
Джанпьеро Ламбьязе / Getty Images

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе может покинуть Ред Булл, пишет The Race.

Астон Мартин может пригласить инженера занять пост руководителя команды или же исполнительного директора.

Напомним, что ранее коллектив из Сильверстоуна покинул Энди Коуэлл, а место руководителя занял Эдриан Ньюи. Однако инженер имеет слишком много обязанностей, которые хотел бы делегировать.

Именно пэтому Астон Мартин может продолжить структурные изменения и пригласить Ламбьязе. Это позволит Ньюи сосредоточится на конструкторских функциях.

Ранее также сообщалось, что Шумахер возглавил топ самых богатых пилотов Формулы-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Кубок африканских наций-2025: гол Салаха с пенальти принес Египту победу над ЮАР, Марокко встретится с Мали Кубок африканских наций-2025: гол Салаха с пенальти принес Египту победу над ЮАР, Марокко встретится с Мали
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Иноуэ Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Иноуэ

Видео

Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео
Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с Ньюкаслом и второй тур Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Другие страны21:25
Кубок африканских наций-2025: гол Салаха с пенальти принес Египту победу над ЮАР, Марокко встретится с Мали
Киберспорт21:20
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
Бокс21:05
Бокс: расписание боев
Бокс20:58
Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Иноуэ
Европа20:39
Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео
Формула 119:58
Макларен уже продал болид сезона-2026
Бокс19:44
"Очень плохо, просто д*рьмо": Экс-чемпион жестко оценил бой Джошуа против Пола
Украина19:03
Карпаты распрощались с аргентинским легионером
Европа19:01
Наполи может усилиться еще одним опытным хавбеком
Бокс18:32
Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK