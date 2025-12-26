Инженер Ферстаппена может получить неожиданное повышение

Джанпьеро Ламбьязе может перейти в Астон Мартин.

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе может покинуть Ред Булл, пишет The Race.

Астон Мартин может пригласить инженера занять пост руководителя команды или же исполнительного директора.

Напомним, что ранее коллектив из Сильверстоуна покинул Энди Коуэлл, а место руководителя занял Эдриан Ньюи. Однако инженер имеет слишком много обязанностей, которые хотел бы делегировать.

Именно пэтому Астон Мартин может продолжить структурные изменения и пригласить Ламбьязе. Это позволит Ньюи сосредоточится на конструкторских функциях.

