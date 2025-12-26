Шумахер возглавил топ самых пилотов в истории Формулы-1
Его состояние сильно превосходит остальных.
Издание GQ составило список самых богатых пилотов в истории Формулы-1.
Первое место, ожидаемо, занял легенды Формулы-1, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.
Состояние немецкого пилота оценивается в 790 млн долларов, и лидирует он в списке с огромным отрывом.
Состояние другого семикратого чемпиона мира Льюиса Хэмилтона оценивается в сумму в более чем два раза меньшую - 304 млн долларов.
Третью же строчку занял двукратный чемпион мира и пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо.
Состояние богатейших гонщиков Формулы-1 в истории по подсчетам GQ Sports
- Михаэль Шумахер – 790 миллионов долларов
- Льюис Хэмилтон – 304 млн долларов
- Фернандо Алонсо – 264 млн долларов
- Кими Райкконен – 254 млн долларов
- Ники Лауда – 203 млн долларов
Ранее также Макс Ферстаппен назвал ключевой момент своей карьеры.
