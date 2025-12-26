iSport.ua
Шумахер возглавил топ самых пилотов в истории Формулы-1

Его состояние сильно превосходит остальных.
Сегодня, 15:07       Автор: Андрей Безуглый
Михаэль Шумахер / Getty Images
Михаэль Шумахер / Getty Images

Издание GQ составило список самых богатых пилотов в истории Формулы-1.

Первое место, ожидаемо, занял легенды Формулы-1, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.

Состояние немецкого пилота оценивается в 790 млн долларов, и лидирует он в списке с огромным отрывом.

Состояние другого семикратого чемпиона мира Льюиса Хэмилтона оценивается в сумму в более чем два раза меньшую - 304 млн долларов.

Третью же строчку занял двукратный чемпион мира и пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо.

Состояние богатейших гонщиков Формулы-1 в истории по подсчетам GQ Sports

  1. Михаэль Шумахер – 790 миллионов долларов
  2. Льюис Хэмилтон – 304 млн долларов
  3. Фернандо Алонсо – 264 млн долларов
  4. Кими Райкконен – 254 млн долларов
  5. Ники Лауда – 203 млн долларов

Ранее также Макс Ферстаппен назвал ключевой момент своей карьеры.

