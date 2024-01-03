НБА: Бостон без Михайлюка уступил Оклахоме, Сакраменто с Ленем проиграл Шарлотт

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 3 января, состоялись шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 2 января

Филадельфия – Чикаго 110:97 (43:18, 30:24, 25:30, 12:25)

Филадельфия: Эмбиид (31 + 15 подборов + 10 передач), Макси (21), Харрис (20 + 8 подборов), Убре (16), Батюм (6) – старт; Хауз (5), Спрингер (4), Беверли (3), М-с Моррис (2), Рид (2), Лофтон (0), Мартин (0), Бамба (0), Каунсил (0).

Чикаго: Дерозан (16), Уайт (14), Драммонд (11 + 17 подборов), Карузо (8), Уильямс (3) – старт; Досунму (15), Картер (9), Саного (8), Филлипс (7), Терри (6 + 8 подборов + 7 передач), Тэйлор (0).

Мемфис – Сан-Антонио 106:98 (20:23, 27:17, 33:28, 26:30)

Мемфис: Морэнт (26 + 10 передач), Бэйн (24), Джарен Джексон (10 + 7 подборов + 4 блок-шота), Смарт (5), Бийомбо (4 + 8 подборов) – старт; Альдама (13 + 11 подборов), Кеннард (12), В. Уильямс (8), Роуз (4), Кончар (0), Родди (0), З. Уильямс (0), Тиллман (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (20 + 7 подборов + 4 блок-шота), Сохан (12), Шэмпени (12), Васселл (11), Брэнэм (2) – старт; К. Джонсон (19), Уэсли (10), Барлоу (4 + 7 подборов), Макдермотт (3), Мамукелашвили (3), Джонс (2), Осман (0).

Оклахома-Сити – Бостон 127:123 (31:29, 27:32, 40:25, 29:37)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (36 + 7 передач), Гидди (23 + 8 подборов + 6 передач), Джейлен Уильямс (16 + 5 потерь), Холмгрен (14 + 7 передач + 4 блок-шота), Дорт (9 + 8 подборов) – старт; Джо (10), Джейлин Уильямс (5), Уоллес (5), Уиггинс (4), Мицич (3), К. Уильямс (2).

Бостон: Порзингис (34 + 10 подборов), Тейтум (30 + 13 подборов + 8 передач), Уайт (19 + 6 передач), Браун (15), Холидэй (7 + 7 передач) – старт; Хорфорд (7 + 5 блок-шотов), Хаузер (6), Притчард (5), Корнет (0).

Новый Орлеан – Бруклин 112:85 (32:18, 27:16, 26:24, 27:27)

Новый Орлеан: Макколлум (16), Джонс (14), Ингрэм (12), Валанчюнас (11 + 12 подборов), Уильямсон (10) – старт; Альварадо (13), Хоукинс (11), Дэниэлс (7), Нэнс (6 + 8 подборов), Маршалл (6), Зеллер (4), Льюис (2), Робинсон-Эрл (0).

Бруклин: К. Джонсон (17), Бриджес (13), Клэкстон (8), Финни-Смит (3), Динуидди (0) – старт; Шарп (12 + 9 подборов), Смит (9), Уилсон (8), Джайлз (6), Брукс (5), Уотфорд (4), Томас (0), О'Нил (0 + 8 подборов).

Сакраменто – Шарлотт 104:111 (21:25, 29:20, 28:30, 26:36)

Сакраменто: Фокс (30 + 6 передач), Сабонис (23 + 19 подборов + 11 потерь), Дуарте (12 + 7 подборов), Мюррэй (10), Барнс (3) – старт; Лайлс (9), Монк (6), Митчелл (4), Хертер (4), Лень (3), Тоскано-Андерсон (0).

Украинец Алексей Лень провел на площадке почти 13 минут, за которые набрал три очка, совершил четыре подбора и сделал три передачи.

Шарлотт: Розир (34 + 6 передач), Бриджес (27), Коди Мартин (10), Ричардс (7 + 10 подборов), Макгауэнс (4) – старт; Вашингтон (17), Смит (6), Смит (4), Тор (2), Менса (0).

Голден Стэйт – Орландо 121:115 (30:28, 25:27, 32:26, 34:34)

Голден Стэйт: Карри (36 + 6 передач), Куминга (19), Томпсон (15), Пол (12), Джексон-Дэвис (10) – старт; Подземски (10), Уиггинс (10), Луни (5), Пэйтон II (2), Шарич (2).

Орландо: Банкеро (27 + 12 подборов + 5 потерь), Ф. Вагнер (25), Битадзе (13 + 7 подборов), Саггс (10), Блэк (0) – старт; М. Вагнер (12), Г. Харрис (8), Энтони (8), Хьюстан (6), Картер (6).

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