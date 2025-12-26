iSport.ua
"Очень плохо, просто д*рьмо": Экс-чемпион жестко оценил бой Джошуа против Пола

Карл Фроч раскритиковал поединок экс-чемпиона с блогером.
Сегодня, 19:44       Автор: Игорь Мищук
Джошуа нокаутировал Пола / Getty Images
Джошуа нокаутировал Пола / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о бое экс-обладателя титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа против блогера Джейка Пола.

По его мнению, поединок получился просто ужасным.

Читай также: "Наши юристы преследуют нескольких": Промоутер Пола ответил на обвинения о постановочности боя с Джошуа

"Энтони Джошуа сделал свою работу за шесть раундов, он вынес Джейка Пола с ринга, уронил его. Это не был жесткий нокаут, Пол не был без сознания, его не вырубили наглухо. Он закончился, ему попали по челюсти. Пол упал и не смог подняться до конца отсчета. Если говорить честно, то весь бой был ужасным. Это было очень плохо, просто д*рьмо. Достаточно плохой бой для Эй Джея.

Джошуа преследовал Пола по рингу, выбрасывал джебы, грузил плечи Джейка, загонял его в угол, но особо не давал волю правой руке. Он не выглядел мотивированным выйти туда и отправить Пола в небытие в первом или втором раунде, что, на мой взгляд, Джошуа мог сделать. Он не выходил на ринг 15 месяцев, был немного медленным на ногах, но, возможно, это спортивная ржавчина", - заявил Фроч.

Ранее промоутер рассказал о состоянии Пола после тяжелого поражения от Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Карл Фроч Джейк Пол

