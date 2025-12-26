iSport.ua
Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео

Талант Барселоны собрал впечатляющие цифры подписчиков и просмотров.
Сегодня, 20:39       Автор: Игорь Мищук
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Вингер Барселоны Ламин Ямаль взорвал YouTube, запустив всего несколько дней назад свой собственный канал на платформе.

18-летний талант каталонцев пока опубликовал всего одно видео, но оно уже стало невероятно популярным.

Читай также: Ямаль закрепился на втором месте по голам в топ-5 лиг

Игрок выложил десятиминутный ролик, в котором провел для зрителей тур по своему дому.

За считанные дни видео набрало более 7 миллионов просмотров и свыше 500 тысяч лайков.

Кроме того, на канал Ямаля уже подписалось более 1 миллиона пользователей, что позволило футболисту получить золотую кнопку YouTube. Своим достижением игрок похвастался в одном из Shorts.

Ранее сообщалось, что Ямаль побил достижение Килиана Мбаппе в матче Лиги чемпионов.

