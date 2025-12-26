Наполи может усилиться еще одним опытным хавбеком

Наполи планирует подписать Леона Горетцку, пишет Tuttomercatoweb.

Напомним, что у неаполитанцев некотрые проблемы с кадрами. В лазарете команды находятся Кевин де Брюйне и Франк Ангисса.

Потому Конте просит клуб подписать ему еще одного полузащитника, например, Леона Горетцку.

Немец уже давна а радарах Конте, а сейчас идеальный момент его подписать. У хавбека летом заканчивается контракт, а Наполи очень нужен полузащитник.

Трансфермаркт оценивает 30-летнего полузащитника в 15 млн евро.

Ранее также сообщалось, что ключевой хавбек Ромы также получил травму.

