iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Наполи может усилиться еще одним опытным хавбеком

Леон Горетцка - ключевой вариант.
Сегодня, 19:01       Автор: Андрей Безуглый
Леон Горетцка / Getty Images
Леон Горетцка / Getty Images

Наполи планирует подписать Леона Горетцку, пишет Tuttomercatoweb.

Напомним, что у неаполитанцев некотрые проблемы с кадрами. В лазарете команды находятся Кевин де Брюйне и Франк Ангисса.

Потому Конте просит клуб подписать ему еще одного полузащитника, например, Леона Горетцку.

Немец уже давна а радарах Конте, а сейчас идеальный момент его подписать. У хавбека летом заканчивается контракт, а Наполи очень нужен полузащитник.

Трансфермаркт оценивает 30-летнего полузащитника в 15 млн евро.

Ранее также сообщалось, что ключевой хавбек Ромы также получил травму.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Леон Горетцка

Статьи по теме

Экс-лидер Баварии может продолжить карьеру в Англии Экс-лидер Баварии может продолжить карьеру в Англии
Хавбек Баварии намерен доиграть сезон, не меняя команду Хавбек Баварии намерен доиграть сезон, не меняя команду
Бавария не может продать своего хавбека из-за отсутствия претендентов Бавария не может продать своего хавбека из-за отсутствия претендентов
Лидеры Баварии задумались над уходом из клуба Лидеры Баварии задумались над уходом из клуба

Видео

Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео
Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с Ньюкаслом и второй тур Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Другие страны21:25
Кубок африканских наций-2025: гол Салаха с пенальти принес Египту победу над ЮАР, Марокко встретится с Мали
Киберспорт21:20
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
Бокс21:05
Бокс: расписание боев
Бокс20:58
Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Иноуэ
Европа20:39
Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео
Формула 119:58
Макларен уже продал болид сезона-2026
Бокс19:44
"Очень плохо, просто д*рьмо": Экс-чемпион жестко оценил бой Джошуа против Пола
Украина19:03
Карпаты распрощались с аргентинским легионером
Европа19:01
Наполи может усилиться еще одним опытным хавбеком
Бокс18:32
Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK