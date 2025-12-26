Рома потеряла основного полузащитника из-за травмы

Тренерский штаб Ромы в ближайшие недели не сможет рассчитывать на полузащитника Лоренцо Пеллегрини.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 29-летнему футболисту диагностировали повреждение двухглавой мышцы левого бедра.

По информации источника, на восстановление итальянскому хавбеку потребуется около месяца - 25-30 дней.

В нынешнем сезоне Пеллегрини провел за Рому 17 матчей во всех турнирах, отлившись тремя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Рома сделала первое предложение по нападающему Атлетико.

