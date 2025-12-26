iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома потеряла основного полузащитника из-за травмы

Лоренцо Пеллегрини угодил в лазарет римского клуба.
Сегодня, 17:45       Автор: Игорь Мищук
Лоренцо Пеллегрини / Getty Images
Лоренцо Пеллегрини / Getty Images

Тренерский штаб Ромы в ближайшие недели не сможет рассчитывать на полузащитника Лоренцо Пеллегрини.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 29-летнему футболисту диагностировали повреждение двухглавой мышцы левого бедра.

Читай также: Довбик может восстановиться к украинскому дерби в Серии А

По информации источника, на восстановление итальянскому хавбеку потребуется около месяца - 25-30 дней.

В нынешнем сезоне Пеллегрини провел за Рому 17 матчей во всех турнирах, отлившись тремя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Рома сделала первое предложение по нападающему Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Лоренцо Пеллегрини

Статьи по теме

Рома сделала первое предложение за нападающего Атлетико Рома сделала первое предложение за нападающего Атлетико
Рома поборется с Миланом за защитника Челси Рома поборется с Миланом за защитника Челси
Назван фаворит на подписание Довбика в январе Назван фаворит на подписание Довбика в январе
Рома достигла принципиальной договоренности с форвардом Манчестер Юнайтед Рома достигла принципиальной договоренности с форвардом Манчестер Юнайтед

Видео

Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео
Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с Ньюкаслом и второй тур Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Другие страны21:25
Кубок африканских наций-2025: гол Салаха с пенальти принес Египту победу над ЮАР, Марокко встретится с Мали
Киберспорт21:20
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
Бокс21:05
Бокс: расписание боев
Бокс20:58
Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Иноуэ
Европа20:39
Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео
Формула 119:58
Макларен уже продал болид сезона-2026
Бокс19:44
"Очень плохо, просто д*рьмо": Экс-чемпион жестко оценил бой Джошуа против Пола
Украина19:03
Карпаты распрощались с аргентинским легионером
Европа19:01
Наполи может усилиться еще одним опытным хавбеком
Бокс18:32
Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK