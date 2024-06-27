Бавария не может продать своего хавбека из-за отсутствия претендентов

Мюнхенцы вряд ли смогут избавиться от Горетцки.

Полузащитник Баварии Леон Горетцка выставлен на продажу. Об этом сообщает tz.

Пока ни один клуб не проявил интереса. Контракт 29-летнего игрока действует до 2026 года, и он один из самых высокооплачиваемых в команде.

Читай также: Бавария провела переговоры с полузащитником Интера, но тот не собирается менять команду

Руководство понимает, что не может принудить игроков уйти, но из-за возможного уменьшения игрового времени Горетцка может рассмотреть вариант трансфера.

В прошлом сезоне на счету хавбека шесть голов и семь ассистов в 30 матчах Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!