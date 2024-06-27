Бавария не может продать своего хавбека из-за отсутствия претендентов
Мюнхенцы вряд ли смогут избавиться от Горетцки.
Полузащитник Баварии Леон Горетцка выставлен на продажу. Об этом сообщает tz.
Пока ни один клуб не проявил интереса. Контракт 29-летнего игрока действует до 2026 года, и он один из самых высокооплачиваемых в команде.
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Руководство понимает, что не может принудить игроков уйти, но из-за возможного уменьшения игрового времени Горетцка может рассмотреть вариант трансфера.
В прошлом сезоне на счету хавбека шесть голов и семь ассистов в 30 матчах Бундеслиги.
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