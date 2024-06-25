Бавария провела переговоры с полузащитником Интера, но тот не собирается менять команду

Бавария продолжает свои попытки усилить полузащиту команды.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, "ротен" провели неофициальные переговоры с представителями Хакана Чалханоглу.

Однако процесс не продвинулся. По информации источника, это связано с тем, что 30-летний хавбек не собирается покидать Интер.

"Я невероятно счастлив в Интере. Я в восхищении от возможности выиграть еще больше трофеев с этим клубом в будущем", - заявил турецкий игрок.

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В прошедшем сезоне Хакан Чалханоглу принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 15 голов и 3 результативные передачи.

Ранее стало известно, что Бавария сделала Байеру первое предложение по его капитану, однако оно было отклонено.

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